Klopps Rom-Premiere: "Roma hat mich wirklich beeindruckt"

Liverpool (SID) - Trainer Jürgen Klopp hat davor gewarnt, AS Rom als Halbfinal-Gegner des FC Liverpool in der Champions League zu unterschätzen. "Wer glaubt, diese Mannschaft ist der leichteste aller möglichen Gegner, dem ist nicht zu helfen", sagte der Coach nach der Auslosung für die Vorschlussrunde der Königsklasse.

Klopp muss mit Liverpool gegen Rom ran © SID

Besonders vom 3:0-Rückspielsieg der Italiener im Viertelfinale gegen den FC Barcelona, so der 50-Jährige weiter, sei er sehr beeindruckt gewesen: "Das war eine herausragende Leistung, Roma hätte noch höher gewinnen können." Die beiden Begegnungen werden am 24. April in Liverpool sowie am 2. Mai in der italienischen Hauptstadt ausgetragen.

Die beiden Topklubs treffen in der Champions League erstmals seit 16 Jahren aufeinander, für Klopp ist die Reise nach Rom sogar eine Premiere. "Dort war ich noch nie, nicht einmal als Tourist. Aber wir kommen natürlich nicht wegen der Sehenswürdigkeiten", sagte Klopp.