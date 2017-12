Klosterhalfen erneut Silvesterlauf-Siegerin in Trier

Köln (SID) - U23-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat beim Trierer Silvesterlauf ihren Vorjahreserfolg wiederholt. Im mit Spannung erwarteten Duell mit 3000-m-Hindernis-Europameisterin und Lokalmatadorin Gesa Felicitas Krause hatte die 20-Jährige eindeutig das bessere Ende für sich. Im Männer-Rennen war Marin Sperlich (Friedrichshafen) auf Platz fünf bester Deutscher.

Siegerin Trier: Konstanze Klosterhalfen © SID

Klosterhalfen siegte nach fünf Runden auf dem ein Kilometer langen Kurs durch Triers historische Altstadt vor 12.000 Zuschauern in 15:33,0 Minuten deutlich vor der ruandischen Olympia-Teilnehmerin Salome Nyirarukundo (15:50,2 Minuten). Die deutsche Marathon-Meisterin Katharina Heinig (Frankfurt) belegte in 16:21,4 Rang vier. Krause musste sich bei ihrem ersten Start der in der Winter-Saison mit Platz 13 begnügen.

„Das war ein toller Abschluss eines großartigen Wettkampfjahres für mich", sagte WM-Halbfinalistin Klosterhalfen nach ihrem zweiten Erfolg beim zweiten Start in Deutschlands ältester Stadt.

Männer-Sieger Zouhair Taibi (Marokko) erreichte nach acht Runden das Ziel in 23:09,5 Minuten. Sperlich benötigte 23:44,8 Minuten.