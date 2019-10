Klosterhalfen läuft bei der WM die 5000 m

Doha (SID) - Leichtathletik-Shootingstar Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) läuft bei der Leichtathletik-WM in Doha die 5000 m. Die 22-Jährige geht dadurch einem Duell mit der neuen 10.000-m-Weltmeisterin Sifan Hassan (Niederlande) über 1500 m aus dem Weg. Über 5000 m ist Klosterhalfen, die in diesem Jahr insgesamt sechs deutsche Rekorde aufstellte, mit ihren 14:26,76 Minuten derzeit die Nummer vier der Welt und darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Konstanze Klosterhalfen läuft in Doha die 5000 m © SID

Die Vorläufe über 5000 m in Katar stehen am Mittwoch um 17.25 Uhr MESZ auf dem Programm, das Finale steigt dann am Samstag (20.25 Uhr MESZ).

Klosterhalfen trainiert seit November 2018 in den USA, seit April gehört sie offiziell dem Nike Oregon Project an. Dessen Chefcoach Alberto Salazar (61) war am Dienstag wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden.