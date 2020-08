Klosterhalfen noch nicht bereit: Verzicht auf Stockholm

Köln (SID) - Die 5000-m-WM-Dritte Konstanze Klosterhalfen muss ihren Einstieg in die Leichtathletik-Saison weiter verschieben. Die 23-Jährige wird auch am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm nicht an den Start gehen. Das bestätigte Klosterhalfens Management dem SID auf Anfrage. "Stockholm geht noch nicht, das zieht sich noch etwas hin", sagte Dany Biegler. Wann sie wieder auf die Laufbahn zurückkehre, sei noch nicht absehbar.

Klosterhalfen muss weiter auf ihr Comeback warten © SID

Klosterhalfen laboriert an einer Überlastungsreaktion in der Beckenregion. Sie wird sich zur Behandlung daher weiter in Salzburg aufhalten. Die deutsche Topläuferin hatte schon auf die DM in Braunschweig und den Auftakt der Diamond League in Monaco verzichten müssen. Auch einen für den 31. Juli geplanten Abschlusswettkampf in Portland (USA), wo sie zuletzt trainiert hatte, musste sie als Vorsichtsmaßnahme auslassen.