Klosterhalfen peilt nächsten Rekord an - Speerwerfer gefordert

Birmingham (SID) - Nächster Start, nächster Rekord? Zwei Wochen nach ihrem Traumlauf von Berlin jagt Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) schon wieder eine deutsche Bestzeit. Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Birmingham am Sonntag könnte die 22-Jährige über die Meile die Marke von Ulrike Bruns (4:21,59 Minuten) aus dem Jahr 1985 knacken. In der Halle hält Klosterhalfen bereits den Rekord (4:19,98) über diese Strecke, die nicht regelmäßig im Programm der großen Meetings ist.

Konstanze Klosterhalfen jagt den nächsten Rekord © SID

Nach ihrem spektakulären Auftritt in Berlin, als Klosterhalfen im Alleingang den deutschen Rekord über 5000 m um rund 15 Sekunden auf 14:26,76 Minuten verbessert hatte, zog sich das Lauf-Ass zur Vorbereitung auf die WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) in ein Höhentrainingslager im US-Bundesstaat Utah zurück. Nach den Einheiten in Park City sei es jetzt wieder an der "Zeit" für Rennen in Europa, schrieb Klosterhalfen bei Instagram.

Außerdem bekommen es im Speerwurf der Männer Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg), Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler (Jena), Vize-Europameister Andreas Hofmann (Mannheim) und Aufsteiger Bernhard Seifert (Potsdam) mit dem starken Magnus Kirt zu tun - der Este ist bisher der einzige 90-m-Werfer der Saison.