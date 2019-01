Klosterhalfen startet mit Doppelsieg ins neue Jahr

Seattle (SID) - Deutschlands Lauf-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen (21) ist nach ihrem Umzug in die USA erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Bei einem Meeting in Seattle gewann die Leverkusenerin innerhalb einer Stunde erst über 1000 m in 2:43,07 Minuten und holte sich dann noch den Sieg über die Meile (4:29,06). Allerdings verfügte die Halle beim UW Indoor Preview nicht über eine genormte 200-Meter-Bahn.

Klosterhalfen glückt erfolgreicher Start ins neue Jahr © SID

Klosterhalfen hatte Ende November bekannt gegeben, dass sie sich im Umfeld des vom Sportartikelhersteller Nike unterstützten "Oregon Projects" auf die kommende Weltmeisterschaft in Katar (28. September bis 6. Oktober) vorbereitet.