Klostermann muss am Knie operiert werden

Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss bis auf Weiteres ohne Nationalspieler Lukas Klostermann auskommen. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler wird sich am Mittwoch einem arthroskopischen Eingriff im linken Knie unterziehen, das teilte der Bundesliga-Spitzenreiter am Dienstag mit. Klostermann hatte sich am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (2:0) ohne Fremdeinwirkung verletzt und musste ausgewechselt werden.

Klostermann (rechts) muss am Knie operiert werden © SID

Klostermanns Ausfall für den Champions-League-Auftakt gegen Basaksehir Istanbul am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits am Montag verkündet.