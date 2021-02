Klub-WM: Bayern im Finale ohne Goretzka und Martinez

ar-Rayyan (SID) - Bayern München muss im Finale der Klub-WM gegen den mexikanischen Spitzenklub UANL Tigres am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) auf Leon Goretzka und Javi Martinez verzichten. "Leon und Javi werden nicht nachreisen, das haben wir heute entschieden. Das ist schade, weil beide kommen wollten", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Al Ahly SC.

Goretzka (Foto) und Martinez fehlen im Finale © SID

Beide Profis mussten nach positiven Corona-Tests in Quarantäne. "Wichtig ist, dass sie in München trainieren und eventuell für Montag zur Verfügung stehen können", ergänzte Flick. Dann treffen die Bayern in der Bundesliga auf Aufsteiger Arminia Bielefeld.