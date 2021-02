Klub-WM: Bayern im Halbfinale gegen Al Ahly - Tigres gegen Palmeiras

Doha (SID) - Champions-League-Sieger Bayern München trifft im Halbfinale der Klub-WM am Montag (19.00 Uhr/MEZ) in Katar auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC. Die Ägypter bezwangen im Viertelfinale am Donnerstag den katarischen Meister Al-Duhail SC dank eines Treffers von Hussein El Shahat (30.) mit 1:0 (1:0). Die Bayern fliegen unmittelbar nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Freitag (20.00 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC von Berlin aus nach Doha.

Bayern München trifft am Montag auf Al Ahly aus Ägypten © SID

Zuvor war CONCACAF-Champions-League-Sieger UANL Tigres ins Halbfinale eingezogen. Der mexikanische Klub, der Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik vertritt, setzte sich im ersten Viertelfinale gegen den asiatischen Champions-League-Sieger Ulsan Hyundai aus Südkorea mit 2:1 (2:1) durch. Im Semifinale trifft Tigres auf SE Palmeiras aus Brasilien, das am Samstag zum zweiten Mal die Copa Libertadores gewonnen hatte.

Kim Ki-Hee (24.) brachte Ulsan in Führung. Der frühere französische Nationalspieler Andre-Pierre Gignac (38./45.+5, Foulelfmeter) drehte die Partie mit seinem Doppelschlag kurz vor der Pause.