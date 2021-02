Klub-WM: Boateng vorzeitig abgereist

Doha (SID) - Jerome Boateng wird Bayern München im Finale der Klub-WM am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) in ar-Rayyan/Katar nicht zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler durfte wegen des Todes seiner ehemaligen Lebensgefährtin vorzeitig abreisen. "Das hat uns alle mitgenommen", berichtete Trainer Hansi Flick am Mittwoch, "Jerome kam auf mein Zimmer und hat gebeten, dass er nach Hause reisen darf."

Bayern München muss im Finale auf Boateng verzichten © SID

Der FC Bayern habe dem Wunsch von Boateng selbstverständlich entsprochen, ergänzte Flick. "Er wird uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen."