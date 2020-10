Klub-WM: Flick-Bayern wollen auch den sechsten Titel

München (SID) - Die Titelsammler von Bayern München wandeln nach dem Supercup-Erfolg im Klassiker gegen Borussia Dortmund (3:2) auf den Spuren des ruhmreichen FC Barcelona. Wie bislang nur Barca um Superstar Lionel Messi 2009 unter Trainer Pep Guardiola kann der deutsche Fußball-Rekordmeister in diesem Jahr alle sechs möglichen Trophäen abräumen.

Flick will auch die Klub-WM gewinnen © SID

Allerdings ist aktuell noch offen, ob die FIFA für die im Dezember in Katar angedachte Klub-WM noch 2020 einen Termin findet. Zuletzt war eine Verschiebung ins Frühjahr 2021 im Gespräch. Normalerweise steigt das Turnier kurz vor Weihnachten - die Bayern müssen dann aber, einen Sieg im Nachholspiel gegen den Fünftligisten 1. FC Düren am 15. Oktober vorausgesetzt, ihre Zweitrundenpartie im DFB-Pokal austragen.

"Ich habe diesen Wettbewerb auch nach dem Supercup direkt angesprochen. Die Mannschaft würde es schon gerne spielen", sagte Trainer Hansi Flick über den interkontinentalen Vergleich, "aber man muss einen Termin finden, was sicher nicht so einfach ist."

Im Jahr des ersten Münchner Triples 2013 folgten den Triumphen in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal auch die Siege im europäischen Supercup und bei der Klub-WM, damals in Marokko. Im deutschen Supercup unterlagen die Bayern unter Guardiola allerdings der Borussia in Dortmund mit 2:4.