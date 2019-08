Klub-WM im Handball: Kiel jagt den Wüsten-Jackpot

Dammam (SID) - 5820 Kilometer für den Wüsten-Jackpot: Der THW Kiel startet mit einem klaren Ziel bei der inoffiziellen Klub-WM der Handballer in Dammam/Saudi-Arabien. "Unser Ziel ist es, mit dem Pokal wieder nach Kiel zu kommen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi vor dem Turnierstart am Dienstag (15.15 Uhr MEZ) gegen den australischen Außenseiter Sydney University HC. Das Studenten-Team wird vom ehemaligen Melsunger Coach Michael Roth betreut. Die Kieler kämpfen als einziges deutsches Team in der Hafenstadt am Persischen Golf um die Siegprämie von 400.000 Dollar (rund 358.000 Euro).

Auch Duvnjak (l.) und Weinhold (r.) wollen den Pokal © SID

Kiels größte Konkurrenten auf dem Weg zum angestrebten zweiten "Super Globe"-Titel nach 2011 sind Titelverteidiger FC Barcelona und Champions-League-Sieger HC Vardar Skopje aus Mazedonien. Die Zebras haben als EHF-Cup-Sieger vom Weltverband IHF eine Wildcard für die Vereins-WM erhalten. Insgesamt sind zehn Teams am Start.

Für das Preisgeld nimmt Kiel eine Menge Reisestrapazen in Kauf. Um kurz vor acht Uhr am Montagmorgen setzte sich der Tross über Hamburg und Frankfurt/Main zur längsten und weitesten Auswärtsreise der Saison in Bewegung. "Der 'Super Globe' ist sicherlich eine eigene Erfahrung", sagte Szilagyi. Für den zweiten Platz gibt es 250.000 Dollar (225.000 Euro), der Drittplatzierte erhält 150.000 Dollar (135.000 Euro).

Sollten die Norddeutschen die Qualifikation gegen Sydney überstehen, trifft das Team von Trainer Filip Jicha am Mittwoch (13.30 Uhr) auf den Zamalek SC, Sieger der afrikanischen Champions League aus dem ägyptischen Gizeh. Alle Spiele der Klub-WM werden im Livestream auf ihf.info gezeigt.