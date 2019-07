Klubs dürfen kommende Saison Trikotärmel im DFB-Pokal selbst vermarkten

Köln (SID) - In der kommenden Spielzeit dürfen die am DFB-Pokal teilnehmenden Vereine die Werbefläche auf den Trikotärmeln selbst vermarkten. Dies bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem Informationsdienstleister SPONSORs. Ob auch in der Spielzeit 2020/21 eine Selbstvermarktung durch die Klubs vorgesehen ist oder der DFB dann wieder zentral vermarktet, steht nicht fest.

Neue Werbefläche auf Trikots © SID

Der Pokal-Wettbewerb wird seit 2009 zentral vom Verband im Drei-Jahres-Turnus vermarktet. In den vergangenen sieben Jahren zierte das Volkswagen-Logo die rechten Ärmel aller teilnehmenden Mannschaften. Die Partnerschaft zwischen dem Wolfsburger Automobilkonzern und dem DFB läuft noch bis Juni 2024.