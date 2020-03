Klubvereinigung ECA sagt Generalversammlung ab

Frankfurt/Main (SID) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat die Europäische Klubvereinigung ECA ihre bevorstehende Generalversammlung in Budapest (30./31. März) abgesagt. "Wir denken, dass dies für alle Beteiligten die beste Vorgehensweise ist", teilte die ECA am Mittwoch mit: "Die Generalversammlung besitzt größte Wichtigkeit, und wir wissen, was sie für die Mitglieder bedeutet. Deshalb schauen wir bereits nach Alternativen."