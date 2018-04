Knäbel wird Technischer Direktor bei Schalke 04

Gelsenkirchen (SID) - Der ehemalige HSV-Manager Peter Knäbel übernimmt beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 die neugeschaffene Position des Technischen Direktors Entwicklung. Der 51 Jahre alte Ex-Profi wird am 15. April seine neue Stelle antreten. Im Rahmen der Neustrukturierung im Nachwuchsbereich ist Knäbel de facto neuer Chef der legendären Knappenschmiede, in der unter anderem die Weltmeister Manuel Neuer und Mesut Özil oder auch WM-Kandidat Leroy Sane ihr Rüstzeug erhielten.

Peter Knäbel wird Technischer Direktor bei Schalke 04 © SID

"Für unseren Nachwuchsbereich stehen in den kommenden Monaten und Jahren große und wichtige Aufgaben an. Wir wollen die Knappenschmiede nicht nur in ihrer Infrastruktur, sondern in der gesamten Struktur noch weiter vorantreiben“, erläuterte 04-Sportvorstand Christian Heidel diese Personalentscheidung: "Deshalb freuen wir uns, dass wir dafür mit Peter Knäbel einen der anerkanntesten Fachleute für Nachwuchsförderung in Europa für den FC Schalke 04 gewinnen konnten. Als gebürtiger Wittener und damit Kind des Ruhrgebiets wird er keine Eingewöhnungszeit benötigen."

Mathias Schober und Till Beckmann, die die Jugendabteilung seit dem Ausscheiden von Oliver Ruhnert interimsmäßig geführt hatten, bleiben der Knappenschmiede in entscheidender Funktion erhalten: Schober als Sportlicher Leiter und Beckmann als Administrativer Leiter.