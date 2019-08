Knie-Arthroskopie: Hoffenheim muss weiter ohne Kramaric auskommen

Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss weiter ohne seinen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric auskommen. Laut des Klubs unterzog sich der Offensivspieler am Montag in seiner kroatischen Heimat einer Arthroskopie "und fällt deshalb auch weiterhin aus". Der 28-Jährige laboriert seit einigen Wochen an einer hartnäckigen Verletzung am rechten Knie.