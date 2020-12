Knie-OP: Coutinho fällt monatelang aus

Hamburg (SID) - Der in der vergangenen Saison an den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ausgeliehene Philippe Coutinho vom FC Barcelona wird den Katalanen voraussichtlich mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 1:1 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten SD Eibar ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung am Außenmeniskus des linken Knies zu, die operiert werden muss.

Coutinho wird dem FC Barcelona wohl länger fehlen © SID

Der Brasilianer ist damit bereits der vierte langzeitverletzte Profi bei Barca. Derzeit nicht einsatzfähig sind auch Gerard Pique, Sergi Roberto und Ansu Fati.