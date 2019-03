Knie-Op: Löwen ohne Trainer Jacobsen nach Barcelona

Mannheim (SID) - Handball-Spitzenklub Rhein-Neckar Löwen reist ohne seinen Weltmeistertrainer Nikolaj Jacobsen zum Champions-League-Duell beim FC Barcelona. Der Däne leidet unter Kniebeschwerden und musste sich am Freitag einer Meniskusoperation unterziehen.

Jacobsen fehlt im Champions-League Spiel verletzt © SID

"Nikolaj nutzt unsere Pflichtspielpause in der kommenden Woche für diesen Eingriff. Er wird uns jetzt in Barcelona fehlen, aber dann wieder schnellstmöglich zur Verfügung stehen", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, der das Team der Löwen in Barcelona am Samstag (17.30 Uhr/Sky) betreuen wird.

Dabei geht es für die Löwen zum Abschluss der Gruppe A beim spanischen Topklub um Platz vier oder fünf, der Achtelfinaleinzug ist bereits sicher. Neben Jacobsen fehlen auch die Profis Steffen Fäth (Hüfte), Jesper Nielsen (Leiste) und Gudjon Valur Sigurdsson (Kniebeschwerden).