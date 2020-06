Kniefall bei Commonwealth Games 2022 in Birmingham erlaubt

London (SID) - Bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham dürfen die Athleten für Black Lives Matter das Knie beugen, ohne Sanktionen fürchten zu müssen. Das teilte Chef-Organisator David Grevemberg am Freitag mit. Die Spiele finden vom 27. Juli bis zum 7. August 2022 in der englischen Großstadt in den West Midlands statt. Grevemberg betonte, dass die Spiele "eine Geschichte der Meinungsfreiheit" hätten.

Bei Commonwealth Games 2020 soll Protest möglich sein © SID

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines Polizeieinsatzes in Minneapolis war es weltweit zu Protesten gegen Rassismus und teils gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

Am Donnerstag hatte IOC-Präsident Thomas Bach auf den zunehmenden Druck der Athleten vor allem aus den USA reagiert und will politische Botschaften nicht mehr generell verbieten. Wie genau der Protest aussehen könnte - ob bei Olympia im Sommer 2021 in Tokio (23. Juli bis 8. August) der Kniefall erlaubt wird oder die Faust auf dem Siegerpodest (Tommie Smith/1968 Mexiko) ihr Comeback feiert - ließ Bach offen.

Die Commonwealth Games werden alle vier Jahre ausgetragen. Die Spiele 2022 waren 2015 an Durban in Südafrika vergeben worden, der Stadt wurde die Gastgeberrolle aber wegen finanzieller Probleme wieder entzogen. 2018 war das australische Gold Coast Ausrichter. Bislang wurden die Spiele 22-mal ausgetragen, Premiere war 1911 in London.