Knieverletzung: Frankfurt "mehrere Wochen" ohne Kostic

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss "mehrere Wochen" auf Filip Kostic verzichten. Der 27 Jahre alte Angreifer zog sich während des 3:1 am Freitagabend bei Hertha BSC einen Teilanriss des Innenbandes im rechten Knie zu, wie die SGE am Sonntag mitteilte. Das Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim und die folgenden Länderspiele mit Serbien werde Kostic auf jeden Fall verpassen.

Filip Kostic musste verletzt ausgewechselt werden © SID

"Glück im Unglück ist, dass er sich keinen Kreuzbandriss oder Ähnliches zugezogen hat", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Kostic hatte gegen Hertha einen Schlag auf das rechte Knie abbekommen und war nach einer Viertelstunde ausgewechselt worden.