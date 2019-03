Knieverletzung: Serena Williams steigt in Miami aus

Miami (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Serena Williams hat sich aus dem WTA-Turnier in Miami wegen einer Verletzung am linken Knie zurückgezogen. Das gaben die Organisatoren des Tennis-Events am Samstag bekannt. Die 37-jährige US-Amerikanerin, achtmalige Gewinnerin in Florida, hätte in der dritten Runde gegen Wang Qiang aus China antreten sollen.

Serena Williams muss verletzungsbedingt abreisen © SID

Williams hatte zuletzt bereits beim Turnier in Indian Wells in der dritten Runde aufgeben müssen. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin konnte ihr Match gegen die Spanierin Garbine Muguruza nicht fortsetzen. Williams hat in diesem Jahr bislang nur sieben Matches zu Ende gespielt.