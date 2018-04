Knöchel-Operation bei Nowitzki - wohl kein Einfluss auf Karriere-Pläne

Orlando (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki (39) hat sich einer kleineren Operation am linken Knöchel unterzogen und wird in den restlichen drei Spielen der regulären NBA-Saison nicht mehr für die Dallas Mavericks zum Einsatz kommen. Das teilten die Texaner am Donnerstag mit. Bei dem Eingriff wurden Gewebereste entfernt, nähere Details nannten die Mavericks nicht.

Dirk Nowitzki hatte mit Dallas das Nachsehen © SID

Laut Medienberichten werde diese seit einigen Tagen geplante Operation keinen Einfluss auf Nowitzkis Entscheidung über eine Fortsetzung seiner Karriere in der kommenden Saison haben. Nowitzki, der im Juni seinen 40. Geburtstag feiert, hatte zuletzt noch betont, dass er auch in der nächsten Spielzeit für Dallas auflaufen wolle.

In dieser Saison sind die Mavs längst aus dem Rennen um die Play-offs der NBA. Erst am Mittwoch verlor das Team ohne Nowitzki und weitere Top-Spieler wie Harrison Barnes oder Dennis Smith jr. bei den Orlando Magic 100:105, sie weisen nun die viertschlechteste Bilanz der Liga auf.

Auch unabhängig von Nowitzki gehen in den USA viele Experten davon aus, dass Trainer Rick Carlisle seine besten Akteure absichtlich nicht spielen ließ, um die Saison möglichst schlecht zu beenden - um später beim sogenannten Draft bei den vermeintlich besten Talenten früher zugreifen zu können. Auch Orlando "schonte" seine besten Spieler, hat durch den Sieg aber nun eine bessere Bilanz als die Mavs, bei denen Maximilian Kleber auf zwölf Punkte und vier Rebounds kam.

Ohne den verletzten Dennis Schröder (Sprunggelenksverletzung mit einem Knochenmarködem) verloren auch dessen Atlanta Hawks (86:115 gegen Miami Heat), die Boston Celtics scheiterten ohne den ebenfalls verletzten Daniel Theis (Meniskusriss im linken Knie) mit 78:96 an der starken Defensive der Toronto Raptors.