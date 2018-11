Knöchelbruch: Arsenal bestätigt schwere Verletzung bei Welbeck

London (SID) - Angreifer Danny Welbeck wird dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Arsenal aufgrund eines Knöchelbruchs lange fehlen. Das bestätigte Teammanager Unay Emery nach dem 1:1 (0:1) gegen die Wolverhampton Wanderers am Sonntag. Der 27-Jährige hatte die Verletzung beim 0:0 in der Europa League gegen Sporting Lissabon am Donnerstagabend erlitten und war bereits am Freitag operiert worden.

Arsenal-Stürmer Welbeck (u.) erleidet einen Knöchelbruch © SID

Ob Welbeck in dieser Saison noch auf das Spielfeld zurückkehren kann, ließ Emery offen. "Das sollen die Ärzte beantworten, sie können das besser als ich", sagte der 47-Jährige. Die Verletzung sei sehr schwer.

Der englische Nationalstürmer war im Duell gegen Lissabon nach einem Kopfball bei der Landung unglücklich mit dem rechten Fuß umgeknickt. Welbecks Vertrag bei den Gunners endet im Sommer.