Knöchelbruch: Leverkusen länger ohne Kapitänin Wich

Leverkusen (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mindestens bis zur Winterpause auf Kapitänin Jessica Wich (30) verzichten. Die Mittelfeldspielerin erlitt am Ligaspiel am vergangenen Sonntag gegen die TSG Hoffenheim (2:5) eine Knöchelfraktur und wird am Donnerstag operiert. Das teilte der Tabellensiebte am Dienstag mit.