Köhler schwimmt beim Heim-Weltcup zum Sieg

Berlin (SID) - Angelina Köhler hat dem deutschen Schwimmteam beim Heim-Weltcup in Berlin den zweiten Sieg beschert. Die 18-Jährige aus Hannover gewann zum Abschluss der Wettbewerbe im Europasportpark am Sonntag das Finale über 100 m Schmetterling in 58,83 Sekunden vor der Ungarin Zsuzsanna Jakabos und der Magdeburgerin Aliena Schmidtke.

Holte den Sieg beim Heim-Weltcup: Angelina Köhler © SID

"Ich hatte schon damit geliebäugelt, eine Medaille zu holen. Dass es nun Gold geworden ist, das ist mega toll", sagte Köhler.

Den ersten deutschen Sieg hatte am Samstag Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock über 1500 m Freistil eingefahren. Der Magdeburger verzichtete wegen eines leichten Infekts auf einen Start am Sonntag über seine Nebenstrecke 200 m Freistil.