Köhler schwimmt erneut deutschen Rekord über 1500 m

Stockholm (SID) - Die Olympia-Achte Sarah Köhler hat ihren eigenen deutschen Rekord über 1500 m Freistil verbessert und damit ihre Medaillenambitionen bei der Schwimm-EM in Glasgow (3. bis 12. August) unterstrichen. Die Frankfurterin siegte beim Meeting in Stockholm in 15:59,83 Minuten und blieb zwei Hundertstel unter ihrer Bestmarke von der Universiade im vergangenen Jahr in Taiwan.

Köhler verbesserte ihre Bestmarke um zwei Hundertstel © SID

Köhler, die bei der Kurzbahn-EM im vergangenen Dezember Gold über 800 und Silber über 400 m Freistil gewonnen hatte, führt damit die Langbahn-Weltrangliste an. Die 23-Jährige hatte sich bereits im März für die EM im Sommer qualifiziert.