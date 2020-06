Köln: Gisdol fordert "noch einen Sieg" zum Klassenerhalt

Köln (SID) - Trainer Markus Gisdol will mit dem 1. FC Köln im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) alle Restzweifel am Klassenerhalt beseitigen. "Die Mannschaft möchte den Sack zumachen. Das spüre ich daran, wie unsere Jungs ticken", sagte der FC-Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Wenn wir noch einen Sieg einfahren, wird nicht mehr viel passieren."

Möchte den Klassenerhalt sichern: Markus Gisdol © SID

Gegen Union fallen Marcel Risse und Simon Terodde aufgrund von Knieproblemen aus. Ob Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw nach abgesessener Rotsperre in die Startelf zurückkehrt, ließ Gisdol offen. "Das ist eine schwere Entscheidung, weil ich mich auf alle verlassen konnte, wenn sie gespielt haben", sagte er.