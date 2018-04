Köln: Ruthenbeck kündigt Veränderungen für Abstiegsendspiel an

Köln (SID) - Für das Abstiegsendspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat Trainer Stefan Ruthenbeck vom 1. FC Köln nach dem 0:6-Debakel in Hoffenheim personelle Wechsel angekündigt. "Der ein oder andere hat nicht so reagiert, wie ich es mir vorstelle. Es wird Veränderungen geben. Wir brauchen Spieler, die nicht so negativ sind", sagte Ruthenbeck.

Ruthenbeck nimmt gegen Mainz Veränaderungen vor © SID

Köln liegt sechs Spieltage vor Saisonende sechs Punkte hinter den Mainzern, die den Relegationsplatz einnehmen. "Ich habe die Endspiele ausgerufen, aber wenn wir verlieren, dann ist es auch noch nicht vorbei", sagte Ruthenbeck, der nach dem Spiel in Hoffenheim eine Reaktion erwartet: "Jeder Spieler ist wütend. Wir haben uns blamiert. Diese Woche war ein Schuss Aggressivität im Training drin, das erinnert mich an die Leverkusen-Woche." Gegen die Werkself gab es zuletzt einen 2:0-Heimsieg.