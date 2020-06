Köln-Trainer Gisdol: Sind "nicht Bayern München"

Köln (SID) - Trainer Markus Gisdol vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will im Spiel bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) "Gier und Bereitschaft sehen". Mit der Partie gegen Union Berlin (1:2) sei er nicht zufrieden. "Wir möchten die Saison auf keinen Fall austrudeln lassen", sagte er auf einer virtuellen Pressekonferenz am Montag.

Markus Gisdol hofft auf baldige Czichos-Rückkehr © SID

Man müsse die Ergebnisse aber auch realistisch betrachten, betonte Gisdol: "Wir sind immer noch Köln und nicht Bayern München, die jede Mannschaft an die Wand spielen." Ob Gisdol gegen Leverkusen mit Noah Katterbach und Jan Thielmann planen kann, ist noch offen: "Ich möchte sie wieder auf dem Trainingsplatz sehen und dann schauen wir, wie sie die Belastung wegstecken."