Köln bangt um Einsatz von Schaub

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln bangt im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg um den Einsatz des Österreichers Louis Schaub, einer der überragenden Spieler des FC in der laufenden Saison. Schaub hatte sich am vergangenen Samstag beim 4:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth verletzt, allerdings war nach Vereinsangaben keine strukturelle Blessur diagnostiziert worden.

Kommt bereits auf neun Assists für den FC: Louis Schaub © SID

Laut Trainer Markus Anfang konnte Mittelfeldspieler Schaub am Mittwoch nicht trainieren. Dies galt auch für Marco Höger und Benno Schmitz, die damit ebenfalls für die Partie in der Oberpfalz fraglich sind.