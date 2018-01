Köln holt Menger als Torwarttrainer - Bade nicht mehr bei den Profis

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Andreas Menger als neuen Torwarttrainer verpflichtet. Entsprechende Berichte bestätigte der Klub am Dienstag am Rande des Starts in die Rückrundenvorbereitung. Der 45-Jährige übernimmt ab sofort die Aufgaben von Alexander Bade (47) bei den Profis. Dieser soll nun in anderer Funktion für den FC arbeiten. Bade habe zuvor darum gebeten, von seinen Aufgaben bei den Lizenzspielern entbunden zu werden.

Köln stellt Andreas Menger als neuen Torwarttrainer vor © SID

Berichten, wonach die Personalentscheidung vom neuen Cheftrainer Stefan Ruthenbeck ausgegangen sei, widersprach dieser am Dienstag erneut. "Fakt ist: Ich habe Alexander nicht gefeuert, ganz im Gegenteil", sagte der 45-Jährige: "Ich hätte gerne mit ihm weitergearbeitet. Es war von anderer Seite so, dass das nicht mehr gewünscht war."

Bade sei in dieser Sache schon nach dem DFB-Pokalspiel auf Schalke (0:1) am 19. Dezember auf Ruthenbeck zugekommen. Rund zwei Wochen zuvor hatte der Klub den langjährigen Cheftrainer Peter Stöger entlassen, mit dem Bade eng zusammengearbeitet hatte.

"Wir haben mit Andreas Menger nach der Entwicklung um Alexander Bade kurzfristig eine Top-Lösung gefunden", sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh nun: "Andi kennt den Verein und bringt eine Menge Erfahrung als Torwarttrainer mit, sodass unsere Keeper in sehr guten Händen sind."

Menger hatte zwischen 1997 und 1999 insgesamt 47-mal als Profi das FC-Tor gehütet. Nach seiner aktiven Zeit arbeitete er bei Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und 1860 München als Torwarttrainer.