Köln weiter ohne Abwehr-Ass Bornauw

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss auch am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Derby bei Borussia Mönchengladbach auf das belgische Abwehr-Ass Sebastiaan Bornauw, der an muskulären Problemen laboriert, verzichten. "Eine Prognose abzugeben, ist schwierig, es handelt sich um Tage und nicht um Wochen", sagte Trainer Markus Gisdol am Montag, "er ist auch erst 20 Jahre alt, da muss man gute Entscheidungen treffen, dass wir viel von ihm haben."

Sebastian Bornauw fehlt Köln im Derby gegen die Borussia © SID

Die Austragung der Partie im Borussia-Park ist allerdings aufgrund der Coronavirus-Epidemie noch nicht gesichert.