Kölner Haie holen Ingolstädter Smith

Köln (SID) - Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Die Kölner Haie hat den Deutsch-Kanadier Colin Smith (26) vom ERC Ingolstadt verpflichtet. In der laufenden Spielzeit erzielte er in 17 Einsätzen drei Tore und legte weitere fünf Treffer auf. Zuvor spielte Smith 2018/19 bereits bei den Eisbären Berlin, für die er in 60 Partien (inkl. Play-offs) 24 Scorer-Punkte sammeln konnte.

Mike Stewarts Team wir durch Colin Smith verstärkt © SID

"Colin Smith ist ein junger, motivierter Stürmer, der sich sehr auf die neue Herausforderung in Köln freut", sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon. Smith erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Zuletzt war auch der derzeit vereinslose Nationalspieler Felix Schütz als Neuzugang bei den Haien gehandelt worden.