Kölner Haie verpflichten Zalewski aus Straubing

Köln (SID) - Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit dem US-amerikanischen Angreifer Mike Zalewski von den Straubing Tigers verstärkt. Dies teilten die Rheinländer am Donnerstag mit, ohne Angaben zur Vertragslaufzeit zu machen. Mit 14 Toren und 17 Assists in 51 Spielen war der 25-Jährige in der vergangenen Saison der viertbeste Scorer seines Teams.