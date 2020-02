Kölns Czichos mit Verletzung an der Halswirbelsäule

Berlin (SID) - Abwehrspieler Rafael Czichos vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln musste in der 44. Minute des Spiels bei Hertha BSC vom Platz des Berliner Olympiastadions getragen werden. Er war im Zweikampf mit dem Berliner Marko Grujic in den Gegenspieler mit dem Kopf hineingesprungen und hatte sich dabei am Hals verletzt.

Czichos wurde gegen die Hertha verletzt ausgewechselt © SID

Wie der Verein am Samstagabend mitteilte, wurde bei Untersuchungen im Virchow-Klinikum in Berlin eine Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule festgestellt. Der 29-Jährige muss zur Überwachung über Nacht im Krankenhaus bleiben und soll am Sonntag nach Köln zurückreisen.

Czichos war mehrere Minuten auf dem Platz behandelt worden, war dabei aber ansprechbar. Für ihn wurde der Spanier Jorge Mere eingewechselt.