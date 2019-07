Kölns Hector bleibt wohl Kapitän

Kitzbühel (SID) - Fußball-Nationalspieler Jonas Hector bleibt wohl auch nach dem Aufstieg Kapitän des Bundesligisten 1. FC Köln. In dem 29-Jährigen habe der Klub "einen Führungsspieler, der vorangeht, der anerkannt ist. Er ist ein sehr kluger Spieler. Warum sollte ich daran also etwas ändern?", wurde der neue FC-Trainer Achim Beierlorzer im Rahmen des Trainingslagers in Kitzbühel vom Express zitiert.

Jonas Hector bleibt wohl Spielführer der Geißböcke © SID

"Aber es gibt auch noch Jonas Hector, der sagen muss: Ich mache das. Dieses Gespräch hatten wir noch nicht", ergänzte Beierlorzer. Linksverteidiger Hector wechselte 2010 im Alter von 20 Jahren aus dem Amateurbereich zum 1. FC Köln. Von der zweiten Mannschaft schaffte er es zu den Profis und wurde in Köln schließlich auch Nationalspieler.