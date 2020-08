Kölns Kainz fällt nach Knie-OP aus

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss bis auf Weiteres auf Leistungsträger Florian Kainz verzichten. Der Offensivspieler hatte bereits am Mittwoch aufgrund von Knieproblemen das Trainingslager in Donaueschingen verlassen und wurde nun am Freitag erfolgreich am rechten Knie operiert. Das teilte der Klub mit, ohne genauere Angaben zur erwarteten Ausfallzeit zu machen.

Florian Kainz wird Köln voraussichtlich länger fehlen © SID

Kainz musste damit auch seine Reise zur österreichischen Nationalmannschaft im September absagen. Der 27-Jährige war in der vergangenen Saison mit fünf Toren und sieben Vorlagen hinter Stürmer Jhon Cordoba (13/2) effektivster Offensivspieler der Kölner.