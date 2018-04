Kölns Stürmer Zoller gibt Entwarnung

Köln (SID) - Simon Zoller vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (1:2) offenbar nicht schwerer verletzt. "Ich war am Sonntag zur Untersuchung in der MediaPark Klinik, wo es zum Glück Entwarnung gab. Es ist nichts Strukturelles. Wir schauen jetzt von Tag zu Tag, wie sich die Beschwerden entwickeln", sagte der Stürmer in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Zoller hofft auf eine schnelle Rückkehr auf den Platz © SID

Zoller war am vergangenen Samstag bereits nach 22 Minuten mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden. Einen Einsatz im kommenden Bundesligaspiel gegen Schalke schloss der 26-Jährige nicht aus. "Ich bin zur Behandlung am Geißbockheim und hoffe, dass ich vielleicht schon wieder am Sonntag spielen kann", sagte Zoller.