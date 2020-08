Köpke verlässt Hertha und wechselt nach Nürnberg

Berlin (SID) - Stürmer Pascal Köpke wechselt nach zwei Jahren vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zu seinem Jugendklub 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga. Die bestätigten beide Vereine am Samstag. Der 24 Jahre alte Sohn des früheren Nationaltorhüters Andreas Köpke war 2018 vom Zweitligisten Erzgebirge Aue in die Hauptstadt gekommen und lief insgesamt elf Mal für die Herthaner auf.

1. FC Nürnberg: Stürmer Köpke kommt aus Berlin © SID

Voraussetzung für die endgültige Fixierung des Vertrags sei das erfolgreiche Bestehen des obligatorischen Medizinchecks, teilte der FCN mit. Diesen soll Köpke am Montag in Nürnberg absolvieren und entsprechend nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen.