Körper streikt: Siebenkämpferin Schäfer legt Pause ein

Frankfurt/Main (SID) - Siebenkampf-Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer (Frankfurt) legt im WM-Jahr wegen gesundheitlicher Probleme eine Pause ein. Die 27-Jährige teilte am Dienstag bei Instagram mit: "Mein Trainer Jürgen (Sammert, d. Red.) und ich haben uns entschieden, nicht in Ratingen oder Talence zu starten." Als Begründung gab Schäfer an: "Mein Körper ist dazu nicht in der Lage. Zu viele gesundheitliche Probleme haben mein Training und meine Vorbereitung beeinflusst."

Schäfer will bei der WM im Oktober wieder dabei sein © SID

Es sei nun Zeit, sich wieder zu fokussieren und "bei den Weltmeisterschaften wieder dabei zu sein", schrieb Carolin Schäfer weiter. Die WM findet vom 26. September bis 6. Oktober in Doha/Katar statt.

Gerade ihr Fehlen in Ratingen am 29./30. Juni schmerzt Schäfer sehr: "Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich dort nicht antreten kann. Aber die gute Nachricht: Ich werde als Fan da sein." Das Meeting in Talence findet am Wochenende vor Ratingen statt.

Carolin Schäfer hatte Ende Mai beim traditionsreichen Meeting im österreichischen Götzis mit 6426 Punkten Platz vier belegt und damit gleich die Norm für Olympia 2020 in Tokio geknackt. Ihre persönliche Bestmarke steht bei 6836 Zählern, erzielt 2017 in Götzis. Damit ist sie die Nummer 13 der "ewigen" Weltbestenliste.