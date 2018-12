Kohfeldt holt sich vor Dortmund-Spiel Tipps von Sahin

Bremen (SID) - Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer Borussia Dortmund hat sich Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldts Tipps vom Ex-Dortmunder Nuri Sahin geholt. "Natürlich haben wir uns über den BVB unterhalten", sagte der Coach am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler war im August an die Weser gewechselt.

Nuri Sahin kehrt am Samstag nach Dortmund zurück © SID

Auch mit Mannschaftskapitän Max Kruse will Kohfeldt noch sprechen: "Max hat in Mönchengladbach zwei Jahre unter Lucien Favre gespielt." Während Ex-Nationalspieler Kruse für die Partie beim Spitzenreiter als gesetzt gilt, gibt es für Sahin keine Einsatzgarantie.

"Nuri hatte in Dortmund große Spiele und schöne Momente. Aber das ist kein Grund, über Aufstellung oder Nicht-Aufstellung nachzudenken", erklärte Kohfeldt, der den 30-Jährigen dafür lobte, "einen Blick für das übergeordnete Mannschaftsziel zu haben."