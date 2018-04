Kohfeldt setzt gegen Leipzig auf detaillierte Vorbereitung

Bremen (SID) - Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hofft, sich durch detaillierte Vorbereitung für die Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig einen kleinen Vorteil verschaffen zu können. "Wir konnten in Ruhe auf das Spiel hinarbeiten, dieses Privileg hatte Leipzig nicht", sagte der 35-Jährige am Freitag.

Kohfeldt will mit seinem Team gegen Leipzig punkten © SID

Der deutsche Vizemeister hatte am Donnerstag nach einer 2:5-Rückspielniederlage bei Olympique Marseille in der Europa League die Qualifikation für das Halbfinale verpasst.