Kohfeldt will Ergebnisse sehen: "Ich verlange Siege"

Bremen (SID) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt fordert von seiner Mannschaft vor dem Rückrundenstart, dass sich der spielerische Fortschritt noch stärker in den Ergebnissen widerspiegelt. "Jetzt ist 2019, und wir müssen jetzt Punkte holen", sagte der 36-Jährige vor dem Duell bei Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich will nicht mehr von nächsten Schritten oder sowas reden. Ich verlange Siege."

Florian Kohfeldt verlangt Siege von seiner Mannschaft © SID

Kohfeldt kann in der Partie bei den Niedersachsen wieder auf Mittelfeld-Abräumer Philipp Bargfrede setzen, der Ende 2018 wegen Achillessehnen-Problemen ausgefallen war.

Werders Anspruch bleibt trotz fünf Punkten Rückstands ein Europapokal-Platz. "Unser Ziel ist nach wie vor realistisch", sagte Kapitän Max Kruse: "Wir haben aber noch 17 Spiele vor der Brust, da müssen wir nicht nach jedem Spiel auf die Tabelle gucken. Wir haben aber alles in der eigenen Hand."