Kohlmann über Adria-Tour: Zverev hat sich keinen Gefallen getan

Bad Homburg (SID) - Für Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann haben die Partybilder der Adria-Tour, an der auch Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev teilgenommen hatte, dem gesamten Tennis geschadet. "Das ist keine gute Sache für den Sport. Es ist eine negative Wahrnehmung entstanden, die auch bei Leuten angekommen ist, die nicht so viel mit Tennis zu tun haben", sagte Kohlmann am Rande der Center-Court-Eröffnung der Bad Homburg Open.

Nahm an der Adria-Tour teil: Alexander Zverev © SID

Dass man oberkörperfrei auf einer Party feiere, "passt nicht in die Zeit", ergänzte Kohlmann. Zverev (23) habe sich keinen Gefallen getan.

Der deutsche Topspieler war Teilnehmer der umstrittenen Adria-Tour, bei der sich mehrere Spieler wie Organisator Novak Djokovic nach rauschenden Partys mit dem Coronavirus infiziert hatten. Kurz darauf tauchte ein weiteres Video mit Zverev auf, das den Weltranglistensiebten bei einer Feier zeigte - obwohl dieser versichert hatte, sich in Selbstisolation zu begeben. Zeitlich sind die Bilder von dieser Feier allerdings nicht eindeutig zuzuordnen.

Dass Zverev seine Teilnahme beim Einladungsturnier (13. bis 19. Juli) in Berlin kurzfristig absagte, um eine Zusammenarbeit mit dem Spanier David Ferrer zu testen, kann Kohlmann hingegen nachvollziehen. "Es ist für ihn mit Sicherheit der richtige Weg, um erfolgreich zu starten", vermutete er. Der 46-Jährige ist überzeugt, dass Zverevs Kooperation mit Ferrer funktionieren könnte: "Beide haben großen Respekt voreinander, das ist das Entscheidende und eine gute Voraussetzung für eine ordentliche Zusammenarbeit", sagte Kohlmann.