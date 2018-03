Kohlschreiber erreicht dritte Runde in Indian Wells

Indian Wells (SID) - Philipp Kohlschreiber ist als erster deutscher Tennisprofi beim ATP-Turnier in Indian Wells/Kalifornien in die dritte Runde eingezogen. Der Augsburger besiegte nach einem Freilos in Runde eins Tim Smyczek (USA) mit 1:6, 6:4, 6:4. Der an Nummer 31 gesetzte Kohlschreiber trifft nun auf Marin Cilic (Kroatien/Nr. 2) oder Marton Fucsovics (Ungarn).