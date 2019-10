Kohlschreiber feiert ersten ATP-Tour-Sieg seit zweieinhalb Monaten

Köln (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat erstmals seit zweieinhalb Monaten wieder einen Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der 35-Jährige setzte sich beim ATP-Turnier in Moskau in der ersten Runde 6:3, 7:6 (7:3) gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich durch, im Achtelfinale trifft er auf den an Nummer zwei gesetzten Russen Karen Chatschanow.

Philipp Kohlschreiber bringt Deutschland in Führung © SID

Kohlschreiber, der nach einer bisher schwachen Saison auf den 78. Platz der Weltrangliste abgerutscht ist, hatte seit seinem Erstrundensieg gegen den Franzosen Richard Gasquet Ende Juli in Kitzbühel überwiegend Challenger-Turniere gespielt. Bei den US Open im September war der ehemalige Davis-Cup-Spieler an seiner Auftakthürde Lucas Pouille (Frankreich) gescheitert.

Beim mit 922.520 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der russischen Hauptstadt ist Kohlschreiber der einzige deutsche Vertreter.