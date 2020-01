Kohlschreiber gewinnt Challenger in Bendigo

Bendigo (SID) - Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat sich Selbstvertrauen für die Australian Open erarbeitet. Der 36-Jährige setzte sich im Finale des Challenger-Turniers in Bendigo/Australien mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 gegen den Finnen Emil Ruusuvuori durch.

Erfolgserlebnis für Philipp Kohlschreiber © SID

Ursprünglich hatten die Matches in Canberra stattfinden sollen, wurden aber aufgrund der Auswirkungen der Buschfeuer verlegt. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne startet am 20. Januar.