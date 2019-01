Kohlschreiber im Halbfinale von Auckland

Auckland (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (35) hat beim ATP-Turnier im neuseeländischen Auckland zum fünften Mal das Halbfinale erreicht. Der Turniersieger von 2008 gewann bei seiner Generalprobe für die Australian Open (ab 14. Januar) am Donnerstag gegen den an Position zwei gesetzten Italiener Fabio Fognini problemlos 6:3, 6:1.

Zwei-Satz-Sieg für Kohlschreiber © SID

Im Match um den Einzug ins Endspiel trifft Kohlschreiber (Augsburg) auf Tennys Sandgren aus den USA. Ebenfalls noch Chancen auf die Runde der letzten Vier hat Jan-Lennard Struff (Warstein), der es in seinem Viertelfinale am Donnerstag mit dem an Nummer vier gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta zu tun bekommt.

Nach seinem Sieg vor elf Jahren erreichte Kohlschreiber auch 2013 das Finale in Auckland. In diesem Jahr ist das Vorbereitungsturnier auf den Grand-Slam-Auftakt in Melbourne mit 589.680 Dollar dotiert.