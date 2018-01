Kohlschreiber verliert als erster Deutscher in Melbourne

Melbourne (SID) - Philipp Kohlschreiber ist als erster deutscher Tennisprofi bei den Australian Open in Melbourne ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Augsburger unterlag angeschlagen dem Weltranglisten-168. Yoshihito Nishioka aus Japan nach 2:39 Stunden 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6.

Aus für Philipp Kohlschreiber © SID

Der an Position 27 gesetzte Kohlschreiber war zum 13. Mal beim ersten Grand Slam der Saison am Start, nach 2016 kassierte er seine zweite Erstrundenniederlage. Von einer Erkältung geschwächt fand der Routinier nie zu seinem Spiel. "Ich war ziemlich platt, mir tut alles weh", sagte Kohlschreiber enttäuscht.

Insgesamt stehen zehn deutsche Spieler im Hauptfeld von Melbourne, am Montag tritt Qualifikant Dustin Brown (Winsen/Aller) gegen den Portugiesen Joao Sousa an. Erst am Dienstag greift Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) gegen Thomas Fabbiano aus Italien ins Geschehen ein.