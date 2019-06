Kolik-Symptome bei Cosmo: Rothenberger muss auf DM verzichten

Balve (SID) - Dressur-Olympiasieger Sönke Rothenberger (Bad Homburg) muss auf die Verteidigung seiner beiden Vorjahrestitel bei den deutschen Meisterschaften in Balve verzichten. Rothenbergers Erfolgspferd Cosmo zeigte am Donnerstagabend Kolik-Symptome und wurde auf Anraten des Mannschaftstierarztes vorsorglich in eine Pferdeklinik gebracht, wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) mitteilte.

Sönke Rothenberger ist einer der Dressur-Equipe © SID

Die Dressur-Wettbewerbe im sauerländischen Balve beginnen am Freitag (10.30 Uhr) mit dem Grand Prix, Medaillen werden am Samstag (10.30 Uhr) im Grand Prix Special sowie am Sonntag (11.15 Uhr) in der Kür vergeben. Im Vorjahr hatte Rothenberger auf seinem Wallach Cosmo beide Titel gewonnen.